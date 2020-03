மாநில செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 2 முதல் ரேஷன் கார்டுக்கு தலா ரூ.1,000 வழங்கப்படும் + "||" + Coronation effect: Rs.1,000 will be given to ration card from April 2

