மாநில செய்திகள்

அத்தியாவசிய பொருட்கள் கொண்டு செல்வதை தடுக்கக் கூடாது - தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + Essential goods Should not prevent the passing of Government order of Tamil Nadu

அத்தியாவசிய பொருட்கள் கொண்டு செல்வதை தடுக்கக் கூடாது - தமிழக அரசு உத்தரவு