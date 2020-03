தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 149 பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு + "||" + 149 new #Coronavirus positive cases have been reported in last 24 hours, total positive cases in India now stand at 873.

