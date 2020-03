தேசிய செய்திகள்

காபூல் குருத்வாராவில் தாக்குதல் நடத்திய பயங்கரவாதி கேரளாவை சேர்ந்தவர் பின்னணி என்ன? + "||" + One of 4 terrorists in Kabul Sikh attack a 29-yr-old Kerala man

காபூல் குருத்வாராவில் தாக்குதல் நடத்திய பயங்கரவாதி கேரளாவை சேர்ந்தவர் பின்னணி என்ன?