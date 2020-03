மாநில செய்திகள்

வீட்டு கண்காணிப்பில் 85 ஆயிரம் பேர்: தமிழகத்தில் மேலும் 4 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு - மொத்த எண்ணிக்கை 42 ஆனது + "||" + 85 thousand people on home surveillance 4 people in Tamil Nadu Corona Damage The total number became 42

வீட்டு கண்காணிப்பில் 85 ஆயிரம் பேர்: தமிழகத்தில் மேலும் 4 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு - மொத்த எண்ணிக்கை 42 ஆனது