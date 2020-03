மாநில செய்திகள்

தமிழகத்துக்கு சிறப்பு நிதியாக ரூ.9 ஆயிரம் கோடி வழங்க வேண்டும் - பிரதமருக்கு, எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் + "||" + Special fund for Tamil Nadu Rs 9,000 crore should be provided Edappadi Palanisamy's letter to the Prime Minister

தமிழகத்துக்கு சிறப்பு நிதியாக ரூ.9 ஆயிரம் கோடி வழங்க வேண்டும் - பிரதமருக்கு, எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம்