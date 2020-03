தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 25 ஆக அதிகரிப்பு + "||" + Total number of #Coronavirus cases in the country rises to 979(including 86 cured/discharged and 25 deaths): Union Health Ministry

இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 25 ஆக அதிகரிப்பு