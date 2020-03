தேசிய செய்திகள்

நாட்டு நலனுக்காக சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல வேண்டாம்; புலம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு கெஜ்ரிவால் வேண்டுகோள் + "||" + Don't leave for native places in country's interest: Kejriwal to migrant workers

நாட்டு நலனுக்காக சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல வேண்டாம்; புலம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு கெஜ்ரிவால் வேண்டுகோள்