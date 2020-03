தேசிய செய்திகள்

ஏப்ரல் மத்தியில் அவசரநிலை பிரகடனம் என்ற செய்தி போலியானது; இந்திய ராணுவம் + "||" + News of the Emergency Declaration was faked in mid April; Indian Army

ஏப்ரல் மத்தியில் அவசரநிலை பிரகடனம் என்ற செய்தி போலியானது; இந்திய ராணுவம்