தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் மது விற்பனைக்கு முதல் மந்திரி அனுமதி + "||" + The CM sanctioned the sale of liquor in Kerala

கேரளாவில் மது விற்பனைக்கு முதல் மந்திரி அனுமதி