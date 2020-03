தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவில் இருந்து பாதுகாத்துக்கொள்ள வயதானவர்கள் என்ன செய்யலாம்; எதை செய்யக்கூடாது - மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் ஆலோசனை + "||" + What the elderly can do to protect themselves from corona; WHAT NOT TO DO - Health Ministry

கொரோனாவில் இருந்து பாதுகாத்துக்கொள்ள வயதானவர்கள் என்ன செய்யலாம்; எதை செய்யக்கூடாது - மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் ஆலோசனை