மாநில செய்திகள்

மாநிலம் முழுவதும் 14-ந்தேதி வரை தடையின்றி மின்சார வினியோகம் - அமைச்சர் பி.தங்கமணி தகவல் + "||" + Throughout the state Until the 14th Uninterrupted power supply Minister P. Thangamani Information

மாநிலம் முழுவதும் 14-ந்தேதி வரை தடையின்றி மின்சார வினியோகம் - அமைச்சர் பி.தங்கமணி தகவல்