உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவை மிரட்டும் கொரோனா வைரஸ் பலி எண்ணிக்கை 3 ஆயிரமாக உயர்வு + "||" + There are now more than 3,000 coronavirus deaths in the US

அமெரிக்காவை மிரட்டும் கொரோனா வைரஸ் பலி எண்ணிக்கை 3 ஆயிரமாக உயர்வு