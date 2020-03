மாநில செய்திகள்

கடன்களுக்கான இ.எம்.ஐ. அடுத்த 3 மாதங்களுக்கு வசூலிக்கப்படாது; தமிழக நிதி துறை செயலாளர் + "||" + EMI for loans No charge for the next 3 months; Secretary of Finance Department of Tamil Nadu

