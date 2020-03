மாநில செய்திகள்

கலைஞர் அரங்கத்தை கொரோனா தனிமைப்படுத்தும் வார்டாக பயன்படுத்தலாம் - மாநகராட்சி கமிஷனருக்கு, மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் + "||" + Artist stadium Corona can be used as an isolation ward For the Municipal Commissioner, Stalin's letter

கலைஞர் அரங்கத்தை கொரோனா தனிமைப்படுத்தும் வார்டாக பயன்படுத்தலாம் - மாநகராட்சி கமிஷனருக்கு, மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம்