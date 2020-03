மாநில செய்திகள்

அத்தியாவசிய தேவைக்காக வெளியில் வரும் பொதுமக்களிடம் மனிதாபிமானத்துடன் நடந்துகொள்ள வேண்டும் - போலீசாருக்கு, ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Coming out for essential needs To the public To be treated with humanity For the police, High Court orders

அத்தியாவசிய தேவைக்காக வெளியில் வரும் பொதுமக்களிடம் மனிதாபிமானத்துடன் நடந்துகொள்ள வேண்டும் - போலீசாருக்கு, ஐகோர்ட்டு உத்தரவு