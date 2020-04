தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகா; சமூக விலகலை பின்பற்றாமல் காய்கறி சந்தையில் திரண்ட பொதுமக்கள்! + "||" + Karnataka: People in Kalaburagi defy social distancing norms as heavy crowd gathers at a vegetable market,

கர்நாடகா; சமூக விலகலை பின்பற்றாமல் காய்கறி சந்தையில் திரண்ட பொதுமக்கள்!