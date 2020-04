உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்து நாட்டில் கொரோனாவுக்கு ஒரே நாளில் 563 பேர் பலி; அதிர்ச்சி தகவல் + "||" + UK Reports Over 500 Coronavirus Deaths In One Day

இங்கிலாந்து நாட்டில் கொரோனாவுக்கு ஒரே நாளில் 563 பேர் பலி; அதிர்ச்சி தகவல்