தேசிய செய்திகள்

மும்பை தாராவி பகுதியில் மேலும் ஒருவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு + "||" + Second #COVID19 case confirmed in Dharavi, Mumbai. A 52-year-old BMC sanitization worker has been found positive for the virus,

மும்பை தாராவி பகுதியில் மேலும் ஒருவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு