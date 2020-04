தேசிய செய்திகள்

மருத்துவர்களின் பரிந்துரைப்படி மது வழங்கலாம் என்ற கேரள அரசின் உத்தரவுக்கு இடைக்காலத் தடை + "||" + Kerala High Court stays the state govt order to allow sale of liquor to people suffering from Alcohol Withdrawal Syndrome

மருத்துவர்களின் பரிந்துரைப்படி மது வழங்கலாம் என்ற கேரள அரசின் உத்தரவுக்கு இடைக்காலத் தடை