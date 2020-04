மாநில செய்திகள்

இன்று ஒரு நாள் மட்டும் 23 லட்சத்து 40 ஆயிரத்து 778 பேருக்கு ரேஷன் கடைகளில் ரூ.1000 வழங்கப்பட்டுள்ளது - அமைச்சர் காமராஜ் + "||" + Today is just a day 23 lakhs 40 thousand 778 Provided in the ration shops and Rs 1,000 Minister Kamaraj

