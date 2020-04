மாநில செய்திகள்

கொரோனா நிவாரண பணிக்காக முதல்-அமைச்சர் பொது நிவாரண நிதிக்கு ரூ.36 கோடி வசூல் - தமிழக அரசு தகவல் + "||" + For Corona Relief Work To the First-Minister General Relief Fund Rs.36 crore collections Government of Tamil Nadu

