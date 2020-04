மாநில செய்திகள்

கட்சி பதவி பறிக்கப்பட்ட நிலையில் தி.மு.க.வில் இருந்து கே.பி.ராமலிங்கம் தற்காலிக நீக்கம் - மு.க.ஸ்டாலின் நடவடிக்கை + "||" + Deprived of the party office From the DMK KP Ramalingam suspended The action of MK Stalin

கட்சி பதவி பறிக்கப்பட்ட நிலையில் தி.மு.க.வில் இருந்து கே.பி.ராமலிங்கம் தற்காலிக நீக்கம் - மு.க.ஸ்டாலின் நடவடிக்கை