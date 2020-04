தேசிய செய்திகள்

நாளை இரவு தீபம் ஏற்றும் முன் சேனிட்டைசர்களுக்கு பதில் ‘சோப்’ பயன்படுத்தவும்; இந்திய ராணுவம் எச்சரிக்கை + "||" + While lighting use soap to wash your hands and not alcohol sanitizers prior to lighting: Indian Army

நாளை இரவு தீபம் ஏற்றும் முன் சேனிட்டைசர்களுக்கு பதில் ‘சோப்’ பயன்படுத்தவும்; இந்திய ராணுவம் எச்சரிக்கை