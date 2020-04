மாநில செய்திகள்

கொரோனா நோயின் தன்மை அறிந்தே 10-ம் வகுப்பு தேர்வு தேதி அறிவிக்கப்படும் - எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி + "||" + Knowing the nature of coronavirus The 10th class exam date will be announced Interview with Edappadi Palanisamy

கொரோனா நோயின் தன்மை அறிந்தே 10-ம் வகுப்பு தேர்வு தேதி அறிவிக்கப்படும் - எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி