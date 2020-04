மாநில செய்திகள்

ஒரே நாளில் 50 பேருக்கு உறுதியானது தமிழகத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 621 ஆக உயர்வு + "||" + 50 in a single day to be sure Corona in the state, the number of victims rises to 621

