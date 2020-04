மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் சிமெண்ட், உரம் உள்பட 13 வகையான தொழிற்சாலைகள் செயல்பட தமிழக அரசு அனுமதி + "||" + Tamil Nadu government has sanctioned 12 types of industries including cement and fertilizer

தமிழகத்தில் சிமெண்ட், உரம் உள்பட 13 வகையான தொழிற்சாலைகள் செயல்பட தமிழக அரசு அனுமதி