மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கை கூடுதல் கடுமையுடன் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் - அன்புமணி ராமதாஸ் எம்.பி. வலியுறுத்தல் + "||" + The curfew should be implemented with extra rigor Anbumani Ramadas MP Emphasis

ஊரடங்கை கூடுதல் கடுமையுடன் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் - அன்புமணி ராமதாஸ் எம்.பி. வலியுறுத்தல்