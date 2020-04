மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு பணிகளை சிறப்பாக செய்ய தமிழக அரசுக்கு நிதி உதவி தாருங்கள் - பொதுமக்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி வேண்டுகோள் + "||" + To make corona prevention work better For the Government of Tamil Nadu Give financial aid To the public Edappadi Palanisamy request

கொரோனா தடுப்பு பணிகளை சிறப்பாக செய்ய தமிழக அரசுக்கு நிதி உதவி தாருங்கள் - பொதுமக்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி வேண்டுகோள்