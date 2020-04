மாநில செய்திகள்

கொரோனா பரவல் நீங்கும் வரை தமிழகத்தில் ஊரடங்கை நீட்டிக்க வேண்டும் - டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Until the corona spread Curfew should be extended in Tamil Nadu Emphasis by Dr. Ramadas

கொரோனா பரவல் நீங்கும் வரை தமிழகத்தில் ஊரடங்கை நீட்டிக்க வேண்டும் - டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்