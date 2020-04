மாநில செய்திகள்

கொரோனாவினால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தமிழகத்துக்கு அதிக நிதி ஒதுக்காதது ஏன்? - மத்திய அரசுக்கு, ஐகோர்ட்டு கேள்வி + "||" + Heavily affected by the corona Why not allocate more funds to Tamil Nadu? To the central government, High Court The question

கொரோனாவினால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தமிழகத்துக்கு அதிக நிதி ஒதுக்காதது ஏன்? - மத்திய அரசுக்கு, ஐகோர்ட்டு கேள்வி