மாநில செய்திகள்

வருமானம் இல்லாமல் வீட்டிற்குள் மக்கள் முடக்கம்: பட்டினிச் சாவு ஏற்பட்டு விடாமல் இருக்க நடவடிக்கை எடுங்கள் - மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் + "||" + Freezing people into homes without income Starvation death There are letting Take action The insistence of MK Stalin

வருமானம் இல்லாமல் வீட்டிற்குள் மக்கள் முடக்கம்: பட்டினிச் சாவு ஏற்பட்டு விடாமல் இருக்க நடவடிக்கை எடுங்கள் - மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்