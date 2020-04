மாநில செய்திகள்

இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் ஹைட்ராக்சிகுளோரோகுயின் மாத்திரையை சாப்பிட்டால் கொரோனா வராமல் தடுக்க முடியும் - இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் அறிவிப்பு + "||" + If you eat hydroxychloroquine tablet Corona can be prevented Indian Medical Research Council notification

