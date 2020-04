மாநில செய்திகள்

எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தேர்வு ரத்து செய்யப்படுமா? ‘அந்த கேள்விக்கே இடமில்லை’ என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பதில் + "||" + SSLC Will the selection be canceled? For that question There is no place Minister Sengottaiyan replied

எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தேர்வு ரத்து செய்யப்படுமா? ‘அந்த கேள்விக்கே இடமில்லை’ என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பதில்