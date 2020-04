மாநில செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பரவல்: மக்களின் ஒத்துழைப்பு இருந்தால் மட்டுமே 3-வது கட்டத்துக்கு செல்லாமல் தடுக்க முடியும் - அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி + "||" + Corona virus spread If only the cooperation of the people 3-phase can be prevented from going to Interview with Minister Jayakumar

கொரோனா வைரஸ் பரவல்: மக்களின் ஒத்துழைப்பு இருந்தால் மட்டுமே 3-வது கட்டத்துக்கு செல்லாமல் தடுக்க முடியும் - அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி