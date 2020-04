மாநில செய்திகள்

கொரோனாவின் தாக்கத்தை பொறுத்து ஊரடங்கை நீட்டிப்பது பற்றி முடிவு - எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு + "||" + Depending on the impact of the corona Decision about extending curfew Edappadi Palanisamy Announcement

