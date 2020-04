மாநில செய்திகள்

திருச்சியில் கொரோனா சிகிச்சை பெற்று வந்த 26 வயதான நபர் குணமடைந்து, வீடு திரும்பினார் + "||" + A 26-year-old man who had positive covid19, discharge from hospital after recover fully

