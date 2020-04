தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாபில் மே 1 ஆம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக அறிவிப்பு + "||" + Punjab extends lockdown/curfew in the state till May 1st

பஞ்சாபில் மே 1 ஆம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக அறிவிப்பு