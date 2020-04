மாநில செய்திகள்

ரேஷன் கடைகளில் மளிகைப் பொருட்கள் வழங்க தமிழக அரசு முடிவு + "||" + The state government has decided to sell groceries in ration shops in Tamil Nadu

ரேஷன் கடைகளில் மளிகைப் பொருட்கள் வழங்க தமிழக அரசு முடிவு