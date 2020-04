மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று தொடர்ந்து அதிகரிப்பு: ஊரடங்கை 14 நாள் நீட்டிக்க வேண்டும் - அரசுக்கு நிபுணர் குழு பரிந்துரை + "||" + Coronavirus infection continues to rise in Tamil Nadu The curfew should be extended to 14 days Expert panel recommendation to Govt

தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று தொடர்ந்து அதிகரிப்பு: ஊரடங்கை 14 நாள் நீட்டிக்க வேண்டும் - அரசுக்கு நிபுணர் குழு பரிந்துரை