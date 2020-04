தேசிய செய்திகள்

ஊரடங்கை நீட்டிப்பது என பிரதமர் மோடி முடிவெடுத்துள்ளதாக கெஜ்ரிவால் டுவிட் + "||" + PM has taken correct decision to extend lockdown: Kejriwal Tweet

ஊரடங்கை நீட்டிப்பது என பிரதமர் மோடி முடிவெடுத்துள்ளதாக கெஜ்ரிவால் டுவிட்