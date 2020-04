மாநில செய்திகள்

"ஊரடங்கால் உணவுப் பற்றாக்குறை ஏற்படாத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்: முதல்வர் வலியுறுத்தல் + "||" + “Steps should be taken to prevent curtailed food shortages: CM

