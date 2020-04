தேசிய செய்திகள்

தெலுங்கானாவில் ஏப்ரல் -30 வரை ஊரடங்கு நீட்டிப்பு: முதல் மந்திரி சந்திர சேகர் ராவ் அறிவிப்பு + "||" + Lockdown in Telangana to be extended till April 30: Telangana CM K Chandrasekhar Rao

தெலுங்கானாவில் ஏப்ரல் -30 வரை ஊரடங்கு நீட்டிப்பு: முதல் மந்திரி சந்திர சேகர் ராவ் அறிவிப்பு