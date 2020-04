மாநில செய்திகள்

அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்க வெளியே செல்லும் பொதுமக்களுக்கு 3 வண்ணங்களில் ‘பாஸ்’ - விரைவில் வழங்கப்படும் என மாநகராட்சி கமிஷனர் தகவல் + "||" + Going out to buy essentials Bass in 3 colors for the public Coming Soon Will be given Corporation Commissioner Information

அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்க வெளியே செல்லும் பொதுமக்களுக்கு 3 வண்ணங்களில் ‘பாஸ்’ - விரைவில் வழங்கப்படும் என மாநகராட்சி கமிஷனர் தகவல்