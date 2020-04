மாநில செய்திகள்

இரவு, பகல் பாராமல் பணிபுரிபவர்களை கொச்சைப்படுத்துகிறார் - மு.க.ஸ்டாலின் மீது எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு + "||" + Those who work night and day Insult Edappadi Palanisamy charge against MK Stalin

இரவு, பகல் பாராமல் பணிபுரிபவர்களை கொச்சைப்படுத்துகிறார் - மு.க.ஸ்டாலின் மீது எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு