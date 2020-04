தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் 30ந்தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிப்பு; கர்நாடகம், மேற்கு வங்காளமும் நீட்டித்தன + "||" + Curfew extended in Maratham to 30th; Karnataka and West Bengal also extended

மராட்டியத்தில் 30ந்தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிப்பு; கர்நாடகம், மேற்கு வங்காளமும் நீட்டித்தன