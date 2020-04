உலக செய்திகள்

இந்தியா அனுப்பிய மருந்துகள் அமெரிக்காவை அடைந்தன + "||" + Drugs sent by India reached the US

இந்தியா அனுப்பிய மருந்துகள் அமெரிக்காவை அடைந்தன