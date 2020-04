தேசிய செய்திகள்

யாரும் பசியை எதிர்கொள்ளக்கூடாது என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்; பிரதமருக்கு சோனியா காந்தி கடிதம் + "||" + "Must Ensure No One Faces Hunger": Sonia Gandhi Writes To PM Modi

யாரும் பசியை எதிர்கொள்ளக்கூடாது என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்; பிரதமருக்கு சோனியா காந்தி கடிதம்