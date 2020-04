மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் ஊரடங்கு 30-ந் தேதி வரை நீட்டிப்பு - கொரோனா பாதிப்பை தொடர்ந்து முதல்-அமைச்சர் பழனிசாமி உத்தரவு + "||" + In TamilNadu The curfew extends to the 30th Corona continues to impact First-Minister Palanisamy orders

தமிழகத்தில் ஊரடங்கு 30-ந் தேதி வரை நீட்டிப்பு - கொரோனா பாதிப்பை தொடர்ந்து முதல்-அமைச்சர் பழனிசாமி உத்தரவு