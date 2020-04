மாநில செய்திகள்

ஒரே நாளில் புதிதாக 98 பேருக்கு கொரோனா தொற்று: தமிழகத்தில் 31 குழந்தைகளுக்கு கொரோனா பாதிப்பு - மொத்த எண்ணிக்கை 1,173 ஆக உயர்வு + "||" + In one day Newly Coronal infection in 98 people Coronavirus affects 31 children in Tamil Nadu

ஒரே நாளில் புதிதாக 98 பேருக்கு கொரோனா தொற்று: தமிழகத்தில் 31 குழந்தைகளுக்கு கொரோனா பாதிப்பு - மொத்த எண்ணிக்கை 1,173 ஆக உயர்வு